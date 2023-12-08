8 декабря, источник: Нижегородская правда
Трамвайную линию продлят до Щербинок и Новинок в Нижнем Новгороде
Это поможет избавиться от пробок на проспекте Гагарина.
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Трамвайную линию продлят до Щербинок и Новинок в Нижнем Новгороде. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил во время ежегодной прямой линии с жителями.
Нижегородцы пожаловались на пробки, которые регулярно образуются на проспекте Гагарина в сторону Ольгино. Чтобы решить эту проблему, местные жители предложили идеи о продлении трамвайной линии или метрополитена в Щербинки.
«Метрополитен — это очень дорого и долго, действительно, — и трамвай здесь, в том числе с учетом застройки,», — согласился глава региона.
По словам Глеба Никитина, продление трамвайной линии в направлении деревни Ольгино и поселка Новинки уже рассматривается региональным правительством — проведена даже предпроектная работа.
Для укладки 33 км новых рельсовых путей планируют использовать инфраструктурные бюджетные кредиты. Данную задачу обозначили перед партнерами региона — правительством России и ВЭБ.РФ. Решение по дальнейшему тиражированию проекта модернизации электротранспорта примут в начале следующего года.
Напомним, что 149,3 км трамвайных путей реконструируют в Нижнем Новгороде в 2022 — 2026 годах. В городе полным ходом идет модернизация электротранспорта. Концессионное соглашение заключено с ООО «Экологические проекты», и его общая стоимость превышает 51,3 млрд рублей. За 4 года планируется реконструировать 149,3 км трамвайных путей, три депо и обновить 170 единиц подвижного состава.