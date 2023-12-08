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8 декабря, источник: Комсомольская правда

В Волгограде родным 11 военнослужащим передали ордена Мужества

В Волгограде посмертно наградили погибших участников спецоперации.

Источник: музей-заповедник "Сталинградская битва"

В Волгограде состоялась траурная церемония передачи наград родным погибших в ходе специальной военной операции. Ордена Мужества были переданы семьям одиннадцати военнослужащих. Церемония прошла в Триумфальном зале музея-панорамы.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в музее-заповеднике «Сталинградская битва», указом президента Российской Федерации орденами Мужества посмертно были награждены младшие сержанты Алексей Рощепкин, Павел Губин, Федор Воеводский, ефрейторы Василий Штельмах, Игорь Шамшик, рядовые Александр Каплоухий, Илья Забродин, Денис Осадчий, рядовой Иван Фролов, Виктор Савин, Иван Кузнецов. Награды родным и близким военнослужащих передали военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов и председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский.

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