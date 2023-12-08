8 декабря, источник: МК.RU Омск
Из-за аномальных морозов перекрыли въезд в Казахстан из Омской области
С 18:00 седьмого декабря закрыт въезд в Казахстан из Омской области.
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Из-за сильных морозов выехать в другую страну пока нельзя Исилькульского, Одесского, Русско-Полянского и Черлакского районов. Об этом сообщается в паблике омской Госавтоинспекции во ВКонтакте.
Как поясняют в пресс-службе ведомства, ограничение связано с обеспечение безопасности дорожного движения в низкую температуру.
«В случае непредвиденных обстоятельств, произошедших в пути, сообщите об этом в полицию по телефону 102 или по телефонам экстренных служб. Также можно передать информацию экипажам ДПС, если вы стали свидетелем того, что кто-то на дороге нуждается в помощи», — напомнили в омской ГИБДД.
Ранее мы писали, что Омская область находится под влиянием арктического циклона. Морозы в регионе ослабнут лишь к четвергу-пятнице на следующей неделе.
Тем временем общественный транспорт Омска утеплили перед наступлением аномальных морозов.