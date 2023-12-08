8 декабря, источник: Комсомольская правда
В Ростове-на-Дону на выходных синоптики обещают снег и мороз
Ростовчан на выходных ждут морозы до —2 градусов.
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В Ростове-на-Дону на выходных синоптики обещают снег и мороз. Об этом сообщили специалисты Гисметео.
В субботу, 9 декабря, утром в Ростове-на-Дону ожидается снег с дождем. Температура воздуха составит 0 градусов. Вечером ожидается мороз до −1 градуса.
В воскресенье, 10 декабря, погода будет аналогичной, в городе ожидается переменная облачность. Синоптики обещают морозную погоду. Столбики термометров опустятся до −2 градусов.
На протяжении всех выходных в городе ожидается ветер до восьми метров в секунду.