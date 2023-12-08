8 декабря, источник: АиФ Кузбасc
Сергей Кузнецов рассказал о работе транспорта в Новокузнецке
Городские проблемы чиновники обсудили на производственном рапорте.
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Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в своём телеграм-канале рассказал о работе транспорта в городе. Это вопрос поднимался на производственном рапорте. Самой острой проблемой глава города назвал нехватку водителей. Кузнецов отметил, что из-за этого каждый день в рейс не выходит более 50-ти автобусов, 40 из которых именно из-за этой проблемы. Сейчас транспортным предприятиям города требуется 280 водителей — 40% от всего штата. Вторым вопросом на повестке стали ДТП, произошедшие в Новокузнецке в период ледяных дождей. В авариях пострадало несколько водителей, один из них находится в больнице в тяжёлом состоянии. На комиссии по безопасности дорожного движения сотрудники ГИБДД разбирали случаи нарушения ПДД, к нескольким работникам применили меры дисциплинарного воздействия. Кроме того, Сергей Кузнецов отметил, что на особом контроле стоит отопление в салонах общественного транспорта. По данным мэра, у всех перевозчиков города есть новые отопители, жалобы на отсутствия тепла в салонах транспорта глава города попросил писать ему или Управлению по транспорту. На контроль своим замам Кузнецов поставил жалобы на то, что водители проезжают мимо остановок. В мэрии рассматривается вопрос увеличения линейной скорости до 20 км/ч и оптимизации графика движения для сокращения интервалов. С 10 декабря в Новокузнецке планируется запуск трамвая № 10. Уже сейчас в Заводском районе ведутся пусконаладочные работы и очистка от снежного наката пересечений путей и автодорог. А завтра, 9 декабря, вернутся к исходным маршрутам городские автобусы № 17, № 23, № 27 и пригородные автобусы № 160, № 162. В Новокузнецке откроется движение от улицы Рудокопровая до улицы Куйбышева.