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8 декабря, источник: РИА "ФедералПресс"

В начале 2024 года вырастут цены на автомобили всех брендов

МОСКВА, 8 декабря, ФедералПресс. До конца 2023 года машины дорожать не будут благодаря заморозке цен производителями. Однако уже в начале следующего года ситуация может кардинально измениться.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказал генеральный директор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский, после повышения ключевой ставки до 15% и укрепления курса рубля покупатели ожидали, что автомобили подешевеют.

«Массового снижения цен не будет, такой практики за последние годы на российском рынке не было. С начала 2024 гола мы ожидаем рост стоимости автомобилей почти у всех брендов», — рассказал Ольховский «Газете.ru».

По словам специалиста, многие автопроизводители хотели бы изменить цены на свои линейки еще в нынешнем году, однако боятся, что другие компании не последуют этому примеру. Поэтому было принято решение дождаться следующего года и уже в январе изменить стоимость.

Что касается вторичного рынка, то он всегда зависел от первичного. Если стоимость новых автомобилей вырастет, то продавцы поднимут цены и на авто с пробегом. Особенно это коснется хороших комплектаций в возрасте 1−3 лет.

Ольховский уверен, что в следующем году стоит ждать расширения российского авторынка. Это произойдет в основном из-за роста продаж китайских брендов.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в России отменили двойное взимание налога при продаже автомобилей с пробегом.

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