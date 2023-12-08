В начале 2024 года вырастут цены на автомобили всех брендов

Как рассказал генеральный директор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский, после повышения ключевой ставки до 15% и укрепления курса рубля покупатели ожидали, что автомобили подешевеют.
«Массового снижения цен не будет, такой практики за последние годы на российском рынке не было. С начала 2024 гола мы ожидаем рост стоимости автомобилей почти у всех брендов», — рассказал Ольховский «Газете.ru».
По словам специалиста, многие автопроизводители хотели бы изменить цены на свои линейки еще в нынешнем году, однако боятся, что другие компании не последуют этому примеру. Поэтому было принято решение дождаться следующего года и уже в январе изменить стоимость.
Что касается вторичного рынка, то он всегда зависел от первичного. Если стоимость новых автомобилей вырастет, то продавцы поднимут цены и на авто с пробегом. Особенно это коснется хороших комплектаций в возрасте 1−3 лет.
Ольховский уверен, что в следующем году стоит ждать расширения российского авторынка. Это произойдет в основном из-за роста продаж китайских брендов.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в России отменили двойное взимание налога при продаже автомобилей с пробегом.