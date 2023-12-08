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8 декабря, источник: МК.RU Крым

На выходных Крым накроют дожди

На выходных в Крыму ожидаются дожди.

Сейчас в Ричмонде: +16° 4 м/с 39% 761 мм рт. ст. +11°
Источник: AP 2023

На выходных, 9 и 10 декабря, в Крыму ожидаются дожди. Об этом сообщает пресс-служба крымского Гидрометцентра.

По информации ведомства, в субботу воздух в Крыму прогреется до +8 градусов. Местами ожидаются дожди, а также будет дуть ветер скоростью до 15 метров в секунду.

В воскресенье в Крыму продержится аналогичная погода.

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