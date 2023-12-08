8 декабря, источник: МК.RU Крым
На выходных Крым накроют дожди
На выходных в Крыму ожидаются дожди.
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На выходных, 9 и 10 декабря, в Крыму ожидаются дожди. Об этом сообщает пресс-служба крымского Гидрометцентра.
По информации ведомства, в субботу воздух в Крыму прогреется до +8 градусов. Местами ожидаются дожди, а также будет дуть ветер скоростью до 15 метров в секунду.
В воскресенье в Крыму продержится аналогичная погода.