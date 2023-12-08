Петербуржцы вновь смогут купить билеты на автобус в Хельсинки: как это сделать

«В случае, если граница не будет открыта или открытие состоится позже, вы сможете вернуть свои деньги или перенести дату поездки в приоритетном порядке», — сообщил перевозчик «Соавто».
Автобус будет отправляться из Северной столицы в 7:45, а в обратном направлении в 16:00, уточняет издание «Мойка 78». Ситуацию объяснили информацией о возможном открытии границы Финляндии 14 декабря.
Продажа билетов откроется 8 декабря в 15:00. Граждане смогут приобрести билеты на рейс 14.12.23 в 7:45 из Северной столицы на оставшиеся места. О дальнейших действиях перевозчик обещал проинформировать дополнительно.
Напомним, что русские в Финляндии массово выходят на акции протеста после закрытия границ.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Генконсульство Финляндии в Петербурге прекратило обслуживать клиентов.