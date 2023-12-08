8 декабря, источник: МК.RU Новосибирск
В Новосибирской области жителей предупредили о запуске ракет с Байконура
В Убинском районе Новосибирской области предупредили о том, что могут упасть части ракеты «Союз-2−2б».
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Запуск планируют на 16 декабря с космодрома Байконур, сообщили в телеграм-канале районной администрации.
Запуск ракеты планируют на 12:17 по Москве. Но новосибирскому времени это 16:17.
«В этот период возможно падение отделяющихся частей ракеты в лесистую местность на территории Убинского района», — отметили власти.
Местных жителей попросили не ходить в лес в указанный период. В администрации назначили и резервные даты выпуска — 17 декабря 12:13, 18-е — 12:08, 19-е — 12:04 по московскому времени.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что ракету с символикой Новосибирска запустили на Байконуре 15 сентября.