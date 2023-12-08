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8 декабря, источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Сержант из Ростовской области погиб в ходе СВО

Старший сержант из Чертковского района Ростовской области погиб в СВО.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Владимир Медведев получил смертельное ранение, когда выполнял боевое задание. О смерти мужчины сообщает Donday.ru.

По информации портала, 39-летний дончанин был призван в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации. Он был бойцом инженерно-сапёрного батальона.

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