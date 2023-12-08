8 декабря, источник: МК.RU Ростов-на-Дону
Сержант из Ростовской области погиб в ходе СВО
Старший сержант из Чертковского района Ростовской области погиб в СВО.
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Владимир Медведев получил смертельное ранение, когда выполнял боевое задание. О смерти мужчины сообщает Donday.ru.
По информации портала, 39-летний дончанин был призван в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации. Он был бойцом инженерно-сапёрного батальона.