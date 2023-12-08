8 декабря, источник: РИА "ФедералПресс"
Филипп Киркоров с «секретной миссией» вылетел в Сочи
СОЧИ, 8 декабря, ФедералПресс. Филипп Киркоров записал видео из аэропорта Шереметьево, в котором заявил, что направляется в Сочи с особо важной миссией.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«У нас там Secret Mission, Mission Impossible. Как говорится, готовь сани летом, а что-то там, елку, зимой», — сказал Филипп Киркоров.
Он был не один, а в компании некоего Артема Валерьевича, у которого он спрашивал, какое число. Король поп-музыки сообщил, что прибудет в Красную Поляну.
Что он имел в виду, говоря о секретной миссии, пока неизвестно, но есть мужской парфюм с таким названием, а также фильм «Миссия невыполнима» — про шпионов. На Киркорове и его спутнике темные очки, хотя нет солнца. Также он демонстрирует сумку известного итальянского бренда с леопардовым принтом болотного цвета. Кроме того, на нем такого же цвета куртка, шарф и теплая шляпа.