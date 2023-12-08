8 декабря, источник: МК.RU Хабаровск
Губернатор Хабаровского края поздравил семью с рождением 10-го ребенка
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил перинатальный центр, где появился на свет 10-ый ребенок в семье из Ванинского района.
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Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, с пополнением семейства родителей поздравил глава региона. Он вручил им сертификат на краевой материнский семейный капитал, размер которого составляет почти 297 824 рубля, подарок для новорожденного и цветы.
Губернатор напомнил, что ранее глава государства отмечал, что многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни. В Хабаровском крае намерены следовать этому курсу. Супружескую пару наградили орденом «Родительская слава», который им вручат в торжественной обстановке в 2024 году — в Год семьи.
В многодетной семье уже воспитывают семь мальчиков и трех девочек. Отец семейства работает слесарем, его супруга воспитывает детей. По специальности она швея-закройщик, периодически использует свои навыки и шьет одежду для родных.