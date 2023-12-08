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8 декабря, источник: Комсомольская правда

В магазине Красноярского края продавали блины с окурками

В Норильске продавали выпечку с недокуренными сигаретами.

Источник: Соцсети

В соцсетях распространилось фото блинчиков с окурками, которые купил житель Норильска в одном из магазинов города. Помимо обычной начинки в блюде оказалась и нестандартная. Пробовать ее покупатель, естественно, не стал и предостерег от такого приобретения других.

Как и на каком этапе в выпечке оказались недокуренные сигареты — история умалчивает. Но покупкой заинтересовался Роспотребнадзор по Красноярскому краю. В итоге норильский производитель блинчиков был наказан.

— За выпуск в оборот продукции ненадлежащего качества Управлением Роспотребнадзора в адрес ООО «Цех полуфабрикатов» было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, — рассказали «КП»-Красноярск в ведомстве.

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