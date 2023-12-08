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8 декабря, источник: Комсомольская правда

Небольшой минус и без осадков — синоптики рассказали о погоде в Калининграде

Днем ждем −3…-5°С.

Сейчас в Ричмонде: +16° 4 м/с 39% 761 мм рт. ст. +11°
Источник: РИА "Новости"

В пятницу, 8 декабря, в Калининграде и области температура днем составит около −3…-5°С. Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», сегодня будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Небольшой снег возможен в ночные часы).

Ветер юго-восточного направления 3−7 м/с, на побережье в порывах до 8−12 м/с.

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