8 декабря, источник: Комсомольская правда
Небольшой минус и без осадков — синоптики рассказали о погоде в Калининграде
Днем ждем −3…-5°С.
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В пятницу, 8 декабря, в Калининграде и области температура днем составит около −3…-5°С. Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», сегодня будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Небольшой снег возможен в ночные часы).
Ветер юго-восточного направления 3−7 м/с, на побережье в порывах до 8−12 м/с.