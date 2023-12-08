8 декабря, источник: МК.RU Красноярск
В Красноярском крае оставленных без присмотра 3 детей изъяли из семьи
В Красноярском крае полиция поместила троих мальчиков в спецучреждение.
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В Красноярском крае полиция поместила троих мальчиков в спецучреждение. Мама оставила детей 2, 10 и 15 лет без присмотра, а сама ушла пить алкоголь с друзьями. Об этом 8 декабря сообщили в ГУ МВД России по региону.
Полицейские изъяли из семьи трех мальчиков в Ужурском районе Красноярского края. Детей 2, 10 и 15 лет на весь день 34-летняя мать оставила без присмотра, а сама ушла в гости пить алкоголь. Анонимное сообщение поступило в дежурную часть.
«Дети были предоставлены сами себе. В доме было холодно, старший мальчик самостоятельно топил печь, от которой исходил запах гари», — описали в полиции условия, в которых находились несовершеннолетние.
Кроме того, взору правоохранителей предстали заваленные мусором комнаты. Везде в доме царила антисанитария. Не было готовой еды и продуктов из магазина.
Мальчики были изъяты, а на женщину составили протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», который направлен в комиссию по делам несовершеннолетних администрации района, а также решается вопрос о ее постановке на профилактический учет в ПДН и иные субъекты профилактики.
Ранее в Красноярском крае голодные дети более суток провели одни в нетопленом доме.