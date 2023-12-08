8 декабря, источник: IrkutskMedia.ru
Компьютерную технику собрали в Иркутской области для участников спецоперации
Оборудование привезли на склад гуманитарной помощи.
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Компьютерные мониторы и клавиатуры, планшеты, веб-камеру, роутер, телевизоры и другое оборудование привезли на склад гуманитарной помощи в Иркутске сегодня, 8 декабря. В скором времени ожидается отправка груза в новые регионы РФ. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Оборудование передали сотрудники информационно-технического центра Иркутской области совместно с организациями, которые занимаются компьютерной техникой.
«Мы надеемся, что это оборудование поможет бойцам быть всегда на шаг впереди и наша посильная помощь будет способствовать приближению победы», — прокомментировал министр цифрового развития и связи Приангарья Игорь Рыморенко.
Ранее сообщалось о том, что сотрудники регионального правительства в рамках Всероссийской акции «Елка желаний» (0+) дарят подарки детям из Кировска. Все письма Деду Морозу уже сняли с елки. Новогодние волшебники нашлись для исполнения каждого желания. Ребята из подшефного города получат подарки от главы Приангарья Игоря Кобзева, его заместителей, представителей аппарата губернатора региона, а также министров и госслужащих.
«Мы благодарны всем, кто покупал подарки детям, участвовал в сборе елочных игрушек, а также передавал компьютерную технику для бойцов из Иркутской области, которые участвуют в специальной военной операции», — рассказала начальник управления губернатора и правительства Приангарья Ольга Куриленкова.
С ее слов, жители многонационального региона отличаются чуткостью, неравнодушным отношением к любым ситуациям и всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.
Ранее ИА IrkutskMedia писало о том, что президент Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в России с 21 сентября 2022 года. Глава государства отметил, что Новороссия не хочет оставаться под гнетом неонацистского киевского режима, а то, что происходит на Украине, называется не иначе как война. Призваны были состоящие в запасе граждане, прошедшие военную службу в рядах Вооруженных Сил России, и в первую очередь те, кто имеет соответствующий боевой опыт. Было призвано в рамках частичной мобилизации 300 тысяч человек, которые перед отправкой в места дислокации частей проходили дополнительную военную подготовку на полигонах. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мобилизационных мероприятий. Военкоматы продолжат набор в ряды ВС РФ только за счет добровольцев и контрактников.