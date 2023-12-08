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8 декабря, источник: Наш Красноярский край

Красноярская группа OTYKEN выступила в Дубае на конференции ООН по изменению климата

В перспективе у коллектива гастроли во Вьетнаме.

Источник: Соцсети

В городе Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах в данный момент проходит ежегодная Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). Встреча мировых лидеров и экспертов посвящена, как следует из декларации конгресса, «новым мерам по борьбе с мировым климатическим кризисом, угроза которого, несмотря на предыдущие договоренности, все более реальна».

На открытии в праздничной программе выступала единственная музыкальная группа из России OTYKEN. Группа основана в Красноярске, в ее составе — представители разных народностей, проживающих на территории Красноярского края. В музыкальном смысле творчество группы основано на объединении этнических музыкальных традиций с современной технической обработкой. В своих выступлениях артисты используют национальные музыкальные инструменты и костюмы.

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— OTYKEN выступает в Дубае! Тут все наше правительство! Единственная группа, приглашенная из России на это мероприятие. Все знают, что мы из Сибири, из Красноярского края. Только и слышим со всех сторон, от россиян, — мы вами гордимся! — поделился впечатлениями от поездки основатель группы, продюсер Андрей Чернецов.

Группа OTYKEN известна как в России, так и за рубежом. По состоянию на апрель 2023 года у группы более двух миллионов подписчиков на Tiktok, более ста пятидесяти тысяч ежемесячных слушателей на Spotify и миллионы поклонников в иностранных соцсетях.

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