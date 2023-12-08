8 декабря, источник: Хабаровский край сегодня
В поезде Хабаровск — Владивосток появился СВ-вагон с купе-комнатами
До конца года на Дальнем Востоке рассчитывают получить ещё один вагон экстра-класса.
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Для любителей поездок по железной дороге с повышенным комфортом в составе поезда «Океан», курсирующем по маршруту Хабаровск — Владивосток, появился новый вагон класса СВ. Его презентация накануне прошла в столице Приморья, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на официальный Телеграм-канал ДВЖД.
Федеральная пассажирская компания заказала на Воронежском вагоноремонтном заводе 21 подобный вагон класса СВ повышенной комфортности. Главной их особенностью стала оригинальная компоновка, которая позволяет при желании пассажиров объединить два соседних купе в одну комнату. Это может быть удобно для путешествующих семьёй, компаниями.
— Это самый первый вагон, который мы получили от Вагонреммаша в рамках запланированной поставки. Мы специально направили его сюда, на Дальний Восток, так как видим большой спрос пассажиров на перевозки в таком типе подвижного состава на направлении между Хабаровском и Владивостоком. Мы надеемся, что он понравится пассажирам и будем рады обратной связи от них, удобна ли такая компоновка интерьера, — отметил гендиректор Федеральной пассажирской компании Владимир Пястолов.
Отмечается, что обновлённый вагон класса СВ не был построен с ноля. Это результат капитально-восстановительного ремонта уже имеющегося вагонного парка.
До конца года на ДВЖД ожидается поступление ещё одного обновлённого вагона класса СВ. Он также пополнит поезд «Океан». Всего же, по информации профильного железнодорожного издания «Гудок», в декабре на Дальневосточной железной дороге планируют получить 9 новых пассажирских вагонов разных классов комфортности. Они обновят составы поездов №⅚ Владивосток — Хабаровск и № 97/98 Тында — Кисловодск.