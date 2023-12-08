8 декабря, источник: АиФ Кузбасc
Жители Кузбасса отправили 15 тысяч новогодних подарков детям Горловки
Сладкие подарки получат все жители города от 3 до 18 лет.
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Жители Кузбасса отправили более 15 тысяч сладких подарков детям Горловки, сообщает пресс-служба администрации правительства региона. Новогодний груз был подготовлен по инициативе губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва. Кроме того, к 15 293 подарком добавились и 2 тысячи детских книг, которые собрали волонтёры «Движения Первых». Всё это отправят детям Горловки. «Мы ежегодно готовим посылки для детей нашего города-побратима, в этот раз поздравления от кузбасского Деда Мороза получат все проживающие на территории города ребята от 3 до 18 лет. Наши специалисты, которые сейчас работают в Горловке, вместе с местными работниками культуры доставят их каждому ребенку адресно», — рассказал Сергей Цивилёв. Сегодня новогодние подарки погрузили, в каждый из них была вложена открытка с пожеланиями. Фуры прибуду в Горловку на следующей неделе.