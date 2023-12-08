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8 декабря, источник: Newslab.ru

Экс-чиновницу из красноярской мэрии подозревают в незаконной сделке с федеральной землей

На бывшую замруководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений Ирину Тюрину возбудили еще одно уголовное дело из-за незаконной сделки с федеральной землей.

Источник: AP 2023

Такое поручение дал заместитель Генерального прокурора Дмитрий Демешин прокурору Красноярского края.

По данным прокуратуры, в 2017 году чиновница заключила с «Красноярской судостроительной верфью» договор купли-продажи земли. 160 тыс. квадратных метров были приобретены по заниженной стоимости без необходимого разрешения от федерального органа исполнительной власти. Затем участок «ушел» к строительной компании. В 2023 году там началось возведение жилого комплекса, причем без учета потребности в социальных объектах.

«По собранным прокуратурой материалам следственный орган возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. “в” ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В настоящее время проводятся обыски, изъятие документов, выемки, устанавливается причастность к преступлению иных должностных лиц. Кроме того, прокуратура направила в Арбитражный суд Красноярского края исковое заявление с требованием об изъятии земли из незаконного владения и возвращении ее в федеральную собственность. Фактическое устранение нарушений закона, расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры края», — пояснили в прокуратуре.

Напомним, ранее возбужденное в отношении Ирины Тюриной уголовное дело о взятке находится в суде. После ее задержания в краевом управлении ФСБ России заявляли о том, что в администрации Красноярска действует целая преступная группа, которая занимается незаконными сделками с объектами муниципального недвижимого имущества.

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