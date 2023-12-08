8 декабря, источник: РИА Новости
Путин поздравил Алису Фрейндлих с днем рождения
Путин в поздравлении с днем рождения отметил неподражаемое обаяние Фрейндлих.
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с днем рождения, отметив неподражаемое обаяние артистки, а также подчеркнув, что ее по праву считают настоящей «звездой» отечественного кинематографа, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
«Уважаемая Алиса Бруновна! Примите тёплые поздравления с Днём рождения. Вас по праву считают великолепной актрисой, подлинным корифеем сцены и настоящей “звездой” отечественного кинематографа», — говорится в телеграмме. Глава РФ также отметил яркие роли, артистизм и неподражаемое обаяние артистки. В заключение он пожелал Фрейндлих доброго здоровья, вдохновения и всего наилучшего.