8 декабря, источник: МК.RU Красноярск
Победитель шоу «Дом отдыха Ягодка» Александр Десятерик прилетел в Красноярск
Недавно на телеканале «Пятница» закончилось романтическое шоу, в котором мужчины и женщины 40+ пытались найти свою любовь.
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Недавно на телеканале «Пятница» закончилось романтическое шоу, в котором мужчины и женщины 40+ пытались найти свою любовь. Проект закончился тем, что москвич Александр Десятерик вручил своей избраннице Евгении Глебовой кольцо, а красноярец Роман Безверхий не стал его вручать Юле Брянцевой.
Стало известно, что победитель проекта Александр Десятерик прилетел в Красноярск. Он выложил фотографию у себя в социальных сетях с подписью:
«Фотоотчёт! Прилетел в Красноярск. Новый год будем встречать в Сибири! Романтика!».
Неизвестно по какой причине Александр приехал в Сибирь, а также один или с Евгенией. Читатели строят догадки и думают, что Роман с Александром общаются.
Напомним, что Роман дал интервью о том, вместе ли он с Юлией после проекта.