8 декабря, источник: IrkutskMedia.ru
Городскую электричку запустят в Иркутске с 11 декабря
Поезд будет следовать по маршруту Кая — Иркутск-Сортировочный.
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Городская электричка начнет работу в пределах Иркутска на на Восточно-Сибирской железной дороге с 11 декабря. Поезд будет курсировать по маршруту Кая — Иркутск-Сортировочный ежедневно, кроме воскресенья. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ВСЖД.
«Эти нововведения связаны с вводом нового графика движения пассажирских поездов дальнего и пригородного следования на 2024 год, который вступает в действие по всей сети РЖД 10 декабря», — уточнили в пресс-службе.
На Восточно-Сибирской магистрали сохранены все основные, востребованные пассажирами маршруты поездов сохранили на Восточно-Сибирской магистрали. 69 пар поездов будут курсировать на пригородных маршрутах. В частности, сохранит свою периодичность поезд «Нерпочка» сообщением Слюдянка — Байкал, который стал очень популярен среди туристов, посещающих Кругобайкальскую железную дорогу.
Пассажиры могут уточнить расписаниепо бесплатному телефону центра поддержки клиентов РЖД 8−800−775−00−00 (звонок из любой точки России бесплатный), в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» (6+), а также на сайте Байкальской пригородной пассажирской компании.