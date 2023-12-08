8 декабря, источник: Newslab.ru
Обнародован подробный прогноз погоды на ближайшие сутки в Красноярском крае
В Гидрометцентре рассказали, что ждет районы края ночью и днем 9 декабря.
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МЧС Красноярского края опубликовало подробный прогноз погоды от Гидрометцентра в районаз Красноярского края с 19 часов 8 декабря по 19 часов 9 декабря.
Так, в Красноярске ночью в субботу ожидается слабый снег и −34, −36 °C; днем — преимущественно без осадков, слабый ветер и от −29 до −31 °C.
В Емельяновском, Сухобузимском, Большемуртинском, Березовском, Манском, Балахтинском и Новоселовском районах ночью пройдет небольшой снег, температура воздуха составит −32, −37 °C, местами до −42 °C; днем −26, −31 °C, местами до −36°C.
В Тасеевском, Абанском, Дзержинском, Канском, Партизанском, Уярском, Рыбинском, Саянском, Ирбейском, Иланском и Нижнеингашском районах ночью будет −35, −40 °C, местами −45, −50 °C; днем −26, −31 °C, местами −33, −38 °C.
В Мотыгинском, Богучанском и Кежемском районах температура воздуха ночью составит −35, −40 °C, местами −45, −50 °C; днем −26, −31 °C, местами −33, −38 °C.
Теплее всего будет на юге края. В Минусинском, Идринском, Краснотуранском, Курагинском, Каратузском, Ермаковском и Шушенском районах прогнозируется небольшой снег, ночью −23, −28 °C, местами −33, −38 °C; днем −15, −20 °C, местами −25, −27 °C.
В Енисейском, Северо-Енисейском, Пировском и Казачинском районах ожидается небольшой снег, ночью −35, −40 °C, местами −45, −50 °C; днем −26, −31 °C, местами −33, −38 °C.
В Эвенкии в темное время суток будет −38, −43 °C, местами −46, −51 °C; днем −32, −37 °C, местами −40, −45 °C.
В Туруханском районе ночью возможен небольшой снег, температура воздуха в темное время суток −32, −37 °C, местами −40, −45 °C; в светлое −29, −34 °C, местами −37, −42 °C.