В каких сферах сократилось количество вакансий в Казахстане

По данным ведомства, в ноябре на Электронной бирже труда было размещено 109 тысяч вакансий и 77 тысяч резюме. По сравнению с октябрем наблюдается снижение активности как спроса, так и предложения на рынке труда: количество вакансий сократилось на 17%, а резюме — на 31%.
Несмотря на заметное снижение активности в процессе поиска и найма сотрудников предприятия основного и общего среднего образования продолжили лидировать по числу размещенных на ЭБТ вакансий.
В то же время некоторые профессиональные области показали рост числа вакансий. К примеру, в сфере индивидуальных услуг и сервиса количество вакансий возросло на 11%,. Также значительный рост наблюдался в области маркетинга и СМИ — здесь число вакансий увеличилось на 144%, с 716 до 1,7 тыс.