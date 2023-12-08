8 декабря, источник: Клопс.ru
Гусиный пух против шерсти: в Роспотребнадзоре рассказали, в каких пуховиках калининградцы не околеют этой зимой
Синтепон теряет треть теплосохраняющих свойств после первой же стирки.
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Выбирая пуховик, первым делом нужно определиться с наполнителем — они бывают натуральные и синтетические. Как не потеряться в магазине среди богатого ассортимента и не остаться зимой без тёплой одежды, рассказали в калининградском Роспотребнадзоре.
1. Натуральные утеплители:
Характеристики:
Отметки на изделии, на которые стоит обратить внимание:
2. Синтетические наполнители:
Характеристики:
На что ещё стоит обращать внимание: