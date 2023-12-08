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8 декабря, источник: Клопс.ru

Гусиный пух против шерсти: в Роспотребнадзоре рассказали, в каких пуховиках калининградцы не околеют этой зимой

Синтепон теряет треть теплосохраняющих свойств после первой же стирки.

Источник: РИА "Новости"

Выбирая пуховик, первым делом нужно определиться с наполнителем — они бывают натуральные и синтетические. Как не потеряться в магазине среди богатого ассортимента и не остаться зимой без тёплой одежды, рассказали в калининградском Роспотребнадзоре.

1. Натуральные утеплители:

  1. гусиный пух. Лёгкий, самый тёплый и мягкий, срок износа — более 10 лет;
  2. утиных пух. Лёгкий, менее тёплый и мягкий, срок износа — 5 лет;
  3. шерсть. Тёплый, но добавляет вес изделию;
  4. перо. Даёт дополнительный объём куртке, остов пера может вылезать из и колоться.

Характеристики:

  1. идеальны для сильных морозов,
  2. лёгкие и мягкие (кроме шерсти),
  3. могут вызывать аллергии,
  4. высокая цена по сравнению с другими наполнителями,
  5. сложности в уходе,
  6. пуховик с шерстью может быть тяжёлым.

Отметки на изделии, на которые стоит обратить внимание:

  1. FWR — пух с влагостойкой обработкой, то есть практически не намокает.
  2. F.P. (fill power) — коэффициент упругости пуха. Если F.P. >550, значит, пуховик сохранит форму после сжатия и стирок.
  3. Соотношение пуха и пера в готовом изделии: 80% на 20% считается самым лучшим вариантом для холодной зимы. 50% на 50% или 60% на 40% подойдет для погоды не ниже — 10.

2. Синтетические наполнители:

  1. Синтепон. Теряет треть теплосохраняющих свойств после первой же стирки, срок износа — 2−3 года;
  2. Холлофайбер. Устойчив к влаге, служит долго;
  3. Тинсулейт. Теплее других искусственных наполнителей, служит долго.

Характеристики:

  1. лёгкие и мягкие;
  2. не вызывают аллергии;
  3. неприхотливые в уходе;
  4. подходят для небольших морозов.

На что ещё стоит обращать внимание:

  1. Маркировка — адресом изготовителя и рекомендации по уходу за изделием.
  2. Продажа — торговые центры и магазины.
  3. Наполнитель — чистый, без постороннего запаха, равномерно распределён по всему изделию.
  4. Ткань — плотная, стойкая, водоотталкивающая.
  5. Стежки и нити — без пропусков и обрывов, без натяжения или слабины.
  6. Простежка — чем больше её площадь, тем меньше вероятность того, что пух собьётся.

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