Главное
Главные новости недели
8 декабря, источник: АиФ Красноярск

В Красноярске назвали вакансии с самой высокой зарплатой

Эксперты опубликовали топ вакансий с самыми привлекательными зарплатами.

Источник: Freepik

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Красноярске за ноябрь-декабрь. Перечень приводит портал SuperJob.

Так, в Центр геотехнических исследований требуется инженер-механик. Ему готовы платить от 120 тысяч рублей.

В один из банков ищут менеджера по продажам. Зарплату обещают 100−140 тысяч рублей.

Автомеханику в компании также обещают платить от 121 тысячи рублей. При этом нужен опыт от двух лет.

В топ также попала вакансия водителя с зарплатой от 100 тысяч рублей. Требуется опыт работы на КамАЗе и знание ПДД.

Ещё одна высокооплачиваемая вакансия — старший бухгалтер с зарплатой в 75 тысяч рублей. Помимо образования требуется 5-летний опыт работы в транспортной компании.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске за ноябрь существенно увеличилось количество открытых вакансий.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Немцы мне руки не подали». Бобслеистка Сергеева – о допинге и успехе
Ищите женщину? В Красноярском крае муж убил жену из-за ее вспышек ревности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта