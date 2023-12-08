8 декабря, источник: АиФ Красноярск
В Красноярске назвали вакансии с самой высокой зарплатой
Эксперты опубликовали топ вакансий с самыми привлекательными зарплатами.
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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Красноярске за ноябрь-декабрь. Перечень приводит портал SuperJob.
Так, в Центр геотехнических исследований требуется инженер-механик. Ему готовы платить от 120 тысяч рублей.
В один из банков ищут менеджера по продажам. Зарплату обещают 100−140 тысяч рублей.
Автомеханику в компании также обещают платить от 121 тысячи рублей. При этом нужен опыт от двух лет.
Ещё одна высокооплачиваемая вакансия — старший бухгалтер с зарплатой в 75 тысяч рублей. Помимо образования требуется 5-летний опыт работы в транспортной компании.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске за ноябрь существенно увеличилось количество открытых вакансий.