8 декабря, источник: Хабаровский край сегодня
Что почём: сколько в Хабаровске перед Новым годом стоит «Оливье»
Ингредиенты для новогоднего салата обойдутся в пределах 470 рублей.
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Новогодние каникулы уже на носу, а в России на праздничном столе одним из самых главных и традиционных блюд является салат «Оливье». Он настолько популярен, что Росстат по нему, наравне с борщом, выводит специальный индекс цен. Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» проверил его соответствие реальности в разных магазинах краевой столицы..
Уже в который год мы опираемся на стандартный рецепт. Вес продуктов рассчитывается таким образом, чтобы хватило на семью из четырех человек. Для приготовления «Оливье» нам понадобится: картофель (300 г), морковь (200 г), вареная колбаса (300 г), куриные яйца (4 шт), зеленый горошек (390 г), маринованные огурцы (500 г) и майонез (200 г).
В «Пятерочке» ингредиенты для любимого новогоднего блюда обойдутся в 471 рубль. Там морковь и картофель достаточно дешевые, вид только не очень презентабельный.
В сетевом супермаркете «Spar» все необходимое для «Оливье» удастся собрать за 465 рублей, а вот в несетевом магазине «у дома» выйдет самый дорогой салат: 504 рубля за порцию на четверых.
Но если задаться целью и вывести за скобки цену автобусного билета или бензина для автомобиля, а также потраченное время и выбрать самое дешевое из обозначенных мест, то ваш «Оливье» обойдется в 430 рублей. Возможно, имеет смысл заглянуть за овощами в соответствующие киоски, кое-что там точно дешевле, чем на рынке, но и на вид получше, чем уж совсем дешевое. Согласно же данным Росстата, четыре порции оливье в среднем по России будут стоить 480,69 ₽, а увеличение стоимости ингредиентов за год составило 8,53%
Напомним, год назад новогодний салат «Оливье» при покупке ингредиентов в «Броско Маркете» обходился хабаровчанам в 540 рублей. В декабре 2021 года редакция ИА «Хабаровский край сегодня» также проводила подобный мониторинг. Тогда анализ показал, что покупка ингредиентов в супермаркетах обойдется в 451 рубль.