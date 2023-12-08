8 декабря, источник: Комсомольская правда
С 10 декабря в Ростовской области изменится расписание электричек
Некоторые пригородные поезда в Ростовской области переведут на новый график.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
С 10 декабря в Ростовской области изменится расписание некоторых электричек. Причиной этому будет новый график движения, утвержденный на оставшийся период 2023, а также на 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.
Так, на Дону «по многочисленным обращениям пассажиров» решили скорректировать отправление поезда № 6032 Ростов-на-Дону — Азов. Вместо 19:20 он будет уходить с пригородного вокзала донской столицы в 18:51.
Кроме того, с указанной даты для большинства электричек таганрогского направления введут остановку в пункте Михайловка. Исключения сделают для скоростных составов.
Изменения в работе транспорта на железной дороге также произойдут в Краснодарском и Ставропольском краях. По данным СКЖД, «в новом графике в границах магистрали предусмотрено курсирование 233 пар поездов на 75 маршрутах».
Добавим, график электричек меняют ежегодно во второе воскресенье декабря с учетом анализа пассажиропотока.