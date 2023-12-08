8 декабря, источник: Калининград.Ru
Алиханов: Морской транспорт может обслуживать 40−50% грузооборота Калининградской области
На линии работают четыре парома и другие суда.
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Морской транспорт обеспечивает около половины грузооборота Калининградской области. Сейчас на линии работают 25 судов, четыре из них — паромы. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на встрече с представителями Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития.
Общий грузовой оборот нашей области с основной территорией составляет более 19 миллионов тонн, и сейчас у нас на линии 25 судов: четыре парома и другие суда. Они могут обслужить от 40 до 50 процентов нашего грузооборота. Ввозится в регион в три раза больше грузов, чем вывозится. Конечно, этот баланс будет постепенно меняться и наращивание мощностей морской линии — это объективно обусловленная реальность.
В ближайшие годы для региона планируют построить три парома. Такое поручение дал президент Владимир Путин. За основу возьмут проект «Маршала Рокоссовского» и «Генерала Черняховского». Власти региона ожидают выхода новых паромов не раньше 2028 года.
Сейчас морские перевозки грузов обеспечивают более 20 единиц транспорта. Они работают на двух регулярных линиях — Калининград — Санкт-Петербург и Усть-Луга — Балтийск.