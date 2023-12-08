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8 декабря, источник: Комсомольская правда

Полтысячи волгоградских школьников каждый месяц будут получать по 1500 рублей

556 школьникам Волгограда назначили стипендию в 1500 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые школьники Волгограда будут получать каждый месяц стипендию. Решение об утверждении выплат приняли депутаты городской думы. В течение 2024 года 556 учеников ежемесячно будут получать по 1500 рублей.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградской городской думы, стипендия будет предназначена членам творческих коллективов и спортивных команд муниципальных учреждений сферы образования, искусства и спорта. Деньги будут получать юные волгоградцы, которые выступают в танцевальных и хореографических ансамблях, детских театрах, занимаются в цирковых студиях и спортивных командах.

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