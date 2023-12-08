8 декабря, источник: Комсомольская правда
«Здравствуй Дедушка Мороз! В этом году я вел себя хорошо…»: что просят современные дети на новый год в Хабаровске
Дети из Хабаровска просят у Деда Мороза гироскутеры, адвент-календари и Хренобусов.
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Современные дети знают толк в подарках, и сегодня уже не увидеть в письме к Деду Морозу пресловутых кукол или обычные машинки. Еще даже не научившись толком писать грамотно, ребята просят подарить им навороченные гаджеты, дорогостоящие устройства и мощные компьютеры. Одно дело, если родители могут позволить себе покупку на энную сумму, и считают, что ребенку сейчас без гаджета и «плэхи» никак, но совсем другое — если приходится искать альтернативу. Так что же заказать у Деда Мороза ребенку на новый год, какие подарки предпочитают юные жители Хабаровска, и чем порадовать мальчика и девочку в 2024 году, рассказываем ниже.
ИДЕИ ПОДАРКА РЕБЕНКУ НА НОВЫЙ ГОД 2024 В ХАБАРОВСКЕ
в последние годы большую популярность набирают различные адвент-календари в качестве подарка на новый год. Картонные или деревянные конструкции можно найти как на декабрьский месяц, так и на январский, или на несколько дней. К 2024 году в тайники адвент-календаря можно подкладывать самые разные игрушки и предметы на тематику, связанную с драконами — символом грядущего года. Например, небольшие брелоки, ярких цветов машинки, для девочек подойдут заколки, подвески, помады.
Не менее популярны брендированные игрушки, типа героев популярных мультфильмов в различных проявлениях. Правда, оригинальные фигурки обойдутся родителям не дешево. Например, герои всем известного мультфильма «Леди Баг» или «Щенячий патруль». Юные ценители могут попросить коллекционные машины или хот-вилс.
Кстати, одежду и предметы быта, а также косметику и украшения современные дети не воспринимают именно как подарки, разве что они сами просят что-то конкретное. А вот снегокаты, самокаты, коньки, лыжи и санки станут отличным подарком ребенку на новый год.
ЧТО ЗАКАЗАТЬ У ДЕДА МОРОЗА МАЛЬЧИКУ И ДЕВОЧКЕ
Чтобы узнать, какие подарки предпочитают мальчики, и что пишут в своем тайном послании Деду Морозу, «КП» — Хабаровск" провела опрос. Парни от 4 до 7 лет грезят трансформерами. часть просит хренобуса — это ежик-подушка. Часть заказывает бластеры для стрелялок во дворе. Многие мальчики уже ближе к 7−12-летнему возрасту и старше просят новую игру для приставки или компьютера, либо телефон. Парни-подростки делают уклон на одежду, модные рюкзаки и кроссовки с лейблами.
Гироскутеры и велосипеды менее популярны в качестве подарков к новому году. Некоторые, кстати, просят у Деда Мороза 3D-ручку, выжигатели, и микроскопы.
Девочки в 3−5 лет предпочитают еще игрушки, коляски для кукол, и самих кукол. Юной принцессе можно подарить кукольный домик, который она будет собирать с помощью родителей. Такой подарок будет долго радовать девочку, особенно, если внутри такого домика все будет очень реалистично.
Девочки лет 7−9 высоко оценят подарки, связанные с красотой и уходом. Например, красивые мягкие ободки, палетки с тенями, мерцающие губки, которые дают блеск коже, бомбочки и соли для ванны, а еще, как ни странно, маски для ухода за кожей лица.
— Дочь попросила костюм «Леди баг», так как очень любит эту героиню мультика. К счастью, их легко можно найти и купить, — говорит Мария, хабаровчанка.
— Настольные игры и книги, которые нужно читать и выполнять разные задания, попросил у Деда Мороза сын в этом году, в прошлом просил микроскоп, — говорит Анна, мама юного Илюши, увлекающегося наукой.
Что купить ребенку в качестве альтернативы его желанию, которое он прописал в письме Деду Морозу, родители могут решить запросто — достаточно выяснить, чем ребенок сейчас увлечен в мультипликации и анимации, какие именно мультфильмы смотрит, и найти игрушку-героя из этого мультика. Причем, неважно, плохой он персонаж, или хороший, детям достаточно того, что он идентичен экранному.