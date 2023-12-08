В Москве завершилась реставрация главного входа Российской государственной библиотеки

По ее словам, ансамблю главного входа здания вернули исторический облик. Причем это первая реставрация со времен открытия учреждения в конце 1930-х годов. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.
«Главный вход в Ленинку и парадная лестница известны не только в нашей стране, но и за рубежом. В течение двух лет более сотни специалистов трудились над воссозданием исторического облика одной из знаковых достопримечательностей города. Вход уже открыт для посетителей библиотеки», — отметила Сергунина.
Считается, что за десятки лет существования РГБ по ее главной лестнице прошли около 120 миллионов человек. Специалисты по итогам обследования конструкций до начала работ зафиксировали расхождение в высоте ступеней до двух сантиметров, местами расходились швы на горизонтальных и вертикальных участках лестничных сходов, а часть камней ступеней и вовсе была утрачена.
С 2021 года в порядок привели конструктив лестницы, отреставрировали напольный разноцветный мрамор, паркет, исторические двери и декор потолков. Также помещениям вернули историческую планировку, максимально приблизив ее к первоначальному замыслу архитекторов.
В зоне главного вестибюля проложили современные инженерные сети и системы, восстановили вентиляцию, создали инфраструктуру для маломобильных читателей.
В октябре состоялось торжественное открытие первого подъезда и мраморной лестницы Российской государственной библиотеки после завершения реставрационных работ. Благодаря реставрации удалось сохранить первоначальный вид пространства и сделать его более доступным.
Российская государственная библиотека (до 1992 года — Государственная библиотека имени В. И. Ленина) — самая большая в стране и одна из крупнейших в мире. Главное здание построили в 1928—1941 годах по проекту академика архитектуры Владимира Щуко и архитектора Владимира Гельфрейха.