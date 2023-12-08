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8 декабря, источник: АиФ Хабаровск

Новый снежный циклон придёт в Хабаровск на выходных

В этот раз осадки будут умеренными и без сопутствующего потепления.

Сейчас в Ричмонде: +16° 4 м/с 39% 761 мм рт. ст. +11°
Источник: РИА "Новости"

На Хабаровск надвигается новый снежный циклон. После него наступит затишье, и существенных осадков не будет в городе до середины месяца, сообщил «АиФ-Дальинформ» ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Никита Перерва.

Как отметил специалист, снегопад, вызванный смещением западного циклона, пройдёт в краевой столице в ночь на субботу, 9 декабря. В этот раз осадки будут умеренными и без сопутствующего потепления. Температура ночью составит −13…-15 градусов, днём столбик термометра покажет −12…-10 градусов. Ветер западный, скорость 9−14 метров в секунду.

«К концу недели стихия уйдёт в Охотское море, на территории которого ожидается активизация циклонической деятельности. На севере края 10 декабря пойдет сильный снег, сопровождаемый ветром до 24−29 метров в секунду. В остальной части региона до середины месяца будет преобладать погода без существенных осадков», — рассказал Перерва.

В воскресенье, 10 декабря, в Хабаровске установится погода без существенных осадков. Тренд на похолодание, на сутки замедленный циклоном, продолжится: ночью будет −25…-18 градусов, днём температура составит −21…-17 градусов. Ветер юго-западный, скорость до 9−14 метров в секунду.

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