8 декабря, источник: АиФ Хабаровск
Новый снежный циклон придёт в Хабаровск на выходных
В этот раз осадки будут умеренными и без сопутствующего потепления.
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На Хабаровск надвигается новый снежный циклон. После него наступит затишье, и существенных осадков не будет в городе до середины месяца, сообщил «АиФ-Дальинформ» ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Никита Перерва.
Как отметил специалист, снегопад, вызванный смещением западного циклона, пройдёт в краевой столице в ночь на субботу, 9 декабря. В этот раз осадки будут умеренными и без сопутствующего потепления. Температура ночью составит −13…-15 градусов, днём столбик термометра покажет −12…-10 градусов. Ветер западный, скорость 9−14 метров в секунду.
«К концу недели стихия уйдёт в Охотское море, на территории которого ожидается активизация циклонической деятельности. На севере края 10 декабря пойдет сильный снег, сопровождаемый ветром до 24−29 метров в секунду. В остальной части региона до середины месяца будет преобладать погода без существенных осадков», — рассказал Перерва.
В воскресенье, 10 декабря, в Хабаровске установится погода без существенных осадков. Тренд на похолодание, на сутки замедленный циклоном, продолжится: ночью будет −25…-18 градусов, днём температура составит −21…-17 градусов. Ветер юго-западный, скорость до 9−14 метров в секунду.