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8 декабря, источник: PrimaMedia.ru

Для безопасности пешеходов в центре Владивостока появятся новые светофоры

В мэрии Владивостока рассказали, как изменятся схемы движения по целому ряду улиц.

Источник: PrimaMedia.ru

К обустройству сразу четырёх перекрёстков приступили специалисты управление дорог администрации Владивостока. Планируется, что на перекрёстке Пограничной и Адмирала Фокина будет перенесен пешеходный переход, на перекрёстке Пограничная — Светланская — Тигровая появятся новые светофоры. Данные изменения вносятся в схему движения, чтобы сделать пешеходные связи в центре безопаснее, сообщает ИА PrimaMedia.

В пресс-службе мэрии рассказали, что на перекрёстке Пограничной и Адмирала Фокина дорожники перенесут существующий светофор, сделав проход для пешеходов по улице Адмирала Фокина прямым. Светофор переустановят уже в этом году. Нанесение новой разметки запланировано на весну, когда позволят погодные и температурные условия.

Комфортные переходы для пешеходов появятся и на перекрёстке Пограничная — Светланская — Тигровая.

«Работы по установке и перенастройке светофоров на этих двух перекрёстках будут выполнены в этом году. Автомобилистам и пешеходам необходимо будет привыкнуть к новой схеме, но небольшие изменения помогут существенно изменить ситуацию, сделав комфортными и безопасными пешеходные связи», — прокомментировали в управлении дорог.

С существенными изменениями столкнутся водители также еще на двух перекрестках. На пересечении Семёновской и Пограничной, Светланской и Уборевича планируется установить светофоры.

«Специалисты подрядной организации в этом году приступят к монтажу светофорных объектов, после чего им потребуется провести большие работы по монтажу сетей, подключению светофоров и включению их в единую систему регулирования транспортных потоков», — уточнили в мэрии.

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