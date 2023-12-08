8 декабря, источник: Primgazeta.ru
Как ханкайский кузнец преображает свое село
Поделки мастера радуют глаз приморцев.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Житель Камень-Рыболова Анатолий Малов превратил хобби в свое дело и постепенно преображает родное село совместно с администрацией Ханкайского округа.
Из-под наковальни умельца вышел золотой сазан — один из символов Приханковья, который радует жителей в центральном сквере, ажурный шкаф для уличной библиотеки, оградка и инсталляции для видовой площадки над озером Ханка, а также многие другие элементы декора в общественных местах села.
Сделать мир вокруг себя лучше стремятся и другие ханкайцы. В этом году жители округа объединились в 11 территориальных общественных объединений (ТОС) и благоустроили даже самые отдаленные населенные пункты. Активисты ТОС из села Турий Рог сделали себе спортивную площадку, Новокачалинск — детскую зону. В следующем году в программе будут участвовать сёла Первомайское и Алексеевка.
Чем еще живет Ханкайский округ — рассказала его глава Аэлита Вдовина в эфире программы «Муниципальная среда», которая проводится совместно с Центром управления регионом и Правительством края.
Полную версию эфира можно посмотреть по ссылке.