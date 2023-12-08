8 декабря, источник: Комсомольская правда
Воронежцы пожаловались Путину на отсутствие нормального выезда из Подгорного
Местные жители вынуждены пользоваться железнодорожными переездами, где дороги находятся в ужасном состоянии.
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Жители микрорайона Подгорное, располагающегося на окраине Воронежа, записали видеообращение, адресованное Президенту России Владимиру Путину. Они жалуются на отсутствие нормального выезда в город. Микрорайон ранее являлся селом, и люди по привычке называют «городом» Воронеж, хотя формально и являются его частью.
Активисты из Подгорного обращают внимание Владимира Путина, что местным жителям приходится пользоваться железнодорожными переездами, находящимися в удручающем состоянии. Дороги там никто не ремонтирует. Они все в ямах и выбоинах, на них нет пешеходных переходов и разметки. Все это вызывает в лучшем случае большие пробки, а в худшем становится причиной аварий.
На данный момент в Подгорном живет около 20 тысяч человек. Сейчас идет активная застройка микрорайона. И его население может увеличиться, как минимум, вдвое. При этом, как отмечают активисты, обещанных в рекламе нового жилья в нем новых транспортных развязок никто строить не собирается.
В обращении жители Подгорного указывают, что они обращались в мэрию, где получали ответ, что ж/д переезды, которыми они вынуждены пользоваться, «несанкционированные». При этом отмечают, что эта ветка железной дороги служит только для обслуживания частного склада ГСМ за чертой Воронежа.
В мэрии оперативно предоставили комментарий по этому поводу:
— Переезды находятся в землеотводе железной дороги, связывающей межмуниципальные линии, и могут быть обустроены, либо демонтированы только балансодержателем. Муниципалитет не имеет таких полномочий. Однако мэрия вместе с региональным правительством инициировали обращение РЖД с просьбой рассмотреть возможность вывода из эксплуатации железнодорожных веток, которые сейчас и в перспективе не будут востребованы, в перспективе может быть изучен и вопрос дальнейшего благоустройства участков. Эта инициатива до сих пор находится на стадии проработки. Сейчас работники районного комбината благоустройства занимаются текущим содержанием прилегающей к переездам территории.
Также в городской администрации уточнили, что эти железнодорожные переезды все же «санкционированы» и находятся в собственности РЖД. Почему железнодорожники не поддерживают их в нормальном состоянии, непонятно.