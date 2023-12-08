8 декабря, источник: dostup1.ru
Жгучие морозы в Челябинской области чуть смягчатся в выходные, а в понедельник вновь усилятся
В понедельник синоптики прогнозируют суровый мороз.
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Аномальные морозы в Челябинской области чуть смягчатся в предстоящие выходные, а в понедельник вновь усилятся, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Ночью 9 декабря ожидается минус 29−34, на юге — до 24, в горах и низинах — до 40 градусов. Днем в субботу будет минус 21−26, на юге — до 16. При переменной облачности преимущественно без осадков, местами изморозь, ветер западной четверти 2−7 м/с.
Ночью 10 декабря прогнозируется минус 28−33, на крайнем юге — до 23, в горах и низинах — до 40. Днем в воскресенье будет минус 21−26. Ветер северной четверти 2−7 м/с.
Ночью 11 декабря столбики термометров опустятся на 29−34 градуса ниже нуля, в горах и низинах — на 39. Днем в понедельник мороз усилится — минус 28−33, на юге — до 24. Ветер северный, северо-восточный 2−7 м/с.
В Челябинске ночью 9 декабря будет минус 30−32, 10 декабря — 28−30, 11 декабря — 31−33. Днем в субботу и воскресенье ожидается минус 22−24, понедельник — минус 30−32 градуса. В эти дни без осадков.
«Ожидается, что холодный антициклон 10 декабря пополнится еще одной порцией ультраполярного воздуха. (…) Суровая морозная погода с небольшими колебаниями температуры (плюс-минус 5 градусов) сохранится до 12 декабря. В последующие дни температура воздуха начнет понемногу повышаться, к середине месяца будет отставать от нормы всего лишь на 3−5 градусов. Существенных осадков пока не ожидается», — прокомментировала главный синоптик УУГМС Галина Шепоренко.