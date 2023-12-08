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8 декабря, источник: АиФ Кубань

На Кубани дома нуждающихся в поддержке газифицируют с опережением сроков

Компенсацию на газификацию в Краснодарском крае получили 5473 жителя.

Источник: Reuters

На Кубани дома нуждающихся в поддержке газифицируют с опережением сроков, сообщает пресс-служба администрации края.

Компенсацию на газификацию в Краснодарском крае получили 5473 жителя, субсидию — 654 человека.

Сегодня мы подводим промежуточные итоги и акцентируем внимание на еще не завершенных задачах. Всего на сегодняшний день в работе у краевых газораспределительных организаций — почти 74 тысячи заявок от граждан. На подведение газа к участкам заключили 69 тысяч договоров, из них 46 тысяч уже исполнено. Планы этого года должны быть выполнены.

Андрей Прошунин
заместитель губернатора

Прошунин поставил задачу проанализировать договоры на догазификацию и подготовить список семей, в который входят граждане отдельных категорий.

Ранее мы сообщали, что дом многодетной семьи газифицировали после обращение к губернатору Кубани.

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