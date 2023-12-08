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Спецоперация на Украине
8 декабря, источник: Комсомольская правда

Новосибирск накрыли рекордные за 13 лет снегопады

Последний раз осадки такой силы фиксировали в 2010 году.

Сейчас в Ричмонде: +16° 4 м/с 39% 761 мм рт. ст. +11°

В Новосибирске прошли сильные снегопады, вызванные арктическим циклоном. Также в регионе сейчас установились аномальные морозы от −35 до −50 градусов. Все городские службы приведены в режим повышенной готовности.

Начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова рассказала, что снегопад такой силы наблюдался в последний раз 13 лет назад.

— На станции Огурцово были зафиксированы осадки 15 миллиметров, что попадает в категорию интенсивных. Последний раз в эту же дату, 6 декабря, был сильный снегопад в 2010 году. Но тогда выпало почти в два раза меньше, только 8,5 миллиметров, — говорит Наталья Кичанова.

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