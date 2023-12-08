8 декабря, источник: Комсомольская правда
Новосибирск накрыли рекордные за 13 лет снегопады
Последний раз осадки такой силы фиксировали в 2010 году.
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В Новосибирске прошли сильные снегопады, вызванные арктическим циклоном. Также в регионе сейчас установились аномальные морозы от −35 до −50 градусов. Все городские службы приведены в режим повышенной готовности.
Начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова рассказала, что снегопад такой силы наблюдался в последний раз 13 лет назад.
— На станции Огурцово были зафиксированы осадки 15 миллиметров, что попадает в категорию интенсивных. Последний раз в эту же дату, 6 декабря, был сильный снегопад в 2010 году. Но тогда выпало почти в два раза меньше, только 8,5 миллиметров, — говорит Наталья Кичанова.