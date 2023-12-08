Главное
Спецоперация на Украине
8 декабря, источник: МК.RU Крым

Более 30 крымчан заявили на «Крымэнерго» в управление противодействия коррупции

Когда информация о нарушениях, выявленных в ГУП РК «Крымэнерго», попала в СМИ, в полицию поступило более 30 заявлений-жалоб от крымчан.

Когда информация о нарушениях, выявленных в ГУП РК «Крымэнерго», попала в СМИ, в полицию поступило более 30 заявлений-жалоб от крымчан.

Об этом в интервью «Крымской газете» сообщил заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РК полковник полиции Армен Саакян.

По его словам, заявители нередко подают жалобы в полицию, но только после того, как об увольнении чиновников становится известно через СМИ.

Всеми указанными случаями занимается полиция.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как спасти Азовское море: неотложные меры
В Симферополе откроют Зал журналистской славы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЖКХМВФ