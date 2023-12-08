8 декабря, источник: МК.RU Крым
Более 30 крымчан заявили на «Крымэнерго» в управление противодействия коррупции
Когда информация о нарушениях, выявленных в ГУП РК «Крымэнерго», попала в СМИ, в полицию поступило более 30 заявлений-жалоб от крымчан.
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Когда информация о нарушениях, выявленных в ГУП РК «Крымэнерго», попала в СМИ, в полицию поступило более 30 заявлений-жалоб от крымчан.
Об этом в интервью «Крымской газете» сообщил заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РК полковник полиции Армен Саакян.
По его словам, заявители нередко подают жалобы в полицию, но только после того, как об увольнении чиновников становится известно через СМИ.
Всеми указанными случаями занимается полиция.