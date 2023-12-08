8 декабря, источник: Комсомольская правда
Из-за морозов в Омске отменяются спортивные мероприятия
Новые даты пока не назначаются.
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Спортивные мероприятия в Омске отменяются из-за морозов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Решено перенести городскую спартакиаду среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Сильные духом». Мероприятие должно было пройти 9 декабря, другой даты пока не назвали.
— О дате, месте и времени проведения будет сообщено дополнительно, — сообщили в мэрии Омска.