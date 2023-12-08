8 декабря, источник: АиФ Кузбасc
Власти рассказали, кому именно с нового года увеличат пособия на 5%
С 1 января 2024 проиндексируют некоторые пособия и стипендии учащимся.
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Как сообщает правительство региона, с 1 января 2024 года проиндексируют стипендии студентам и некоторые пособия. «АиФ в Кузбассе» узнал, кого именно коснётся повышение дохода.
На 5% проиндексируют стипендии обучающимся в профессиональных образовательных организациях; пособия на содержание ребёнка, находящегося под опекой; вознаграждения приёмного родителя; детские пособия и ежемесячные выплаты, установленные законами Кемеровской области «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» и «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий».
С 1 декабря на 10% должны были увеличить зарплату педагогам детских домов, работникам учреждений физкультуры, прочим категориям работников соцзащиты и персоналу учреждений здравоохранения и образования, а также работникам других отраслей бюджетной сферы.
С 1 сентября на 10% увеличили оклады педагогом в детских садах и школах, преподавателям техникумов, работникам культуры, врачам, среднему и младшему медперсоналу и соцработникам.