8 декабря, источник: ТАСС
Выставку «Россия» за месяц работы посетили более 2 млн человек
МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Международную выставку-форум «Россия» за месяц работы посетили более 2 млн человек. Об этом сообщается в Telegram-канале площадки.
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«За месяц выставку “Россия” посетило более 2 млн человек — это почти на четверть больше, чем население Новосибирска, — говорится в сообщении. — Всего для экспозиций задействовали более 90 тыс. кв. м территории ВДНХ — на этой площади могло бы поместиться, как минимум, 12 футбольных полей».
Посетители также успели приобрести более 14 тонн товаров на ярмарке в рамках выставки.
Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС — генеральное информационное агентство форума.