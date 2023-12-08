8 декабря, источник: ivbg.ru
Краснокнижный выпь остался зимовать в Петербурге — фото
В тростниковых зарослях Южного побережья Невской губы заметили большую выпь.
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Птица должна была улететь на зимовку еще три месяца назад, но по каким-то причинам осталась в Петербурге. В последний раз в это время года выпь видели в Петербурге в 2006 году, рассказал биолог Павел Глазков.
Большая выпь занесена в Красную книгу Петербурга. По словам Глазкова, на водоемах этих птиц выдают своеобразные басистые крики самцов. Весной и летом они раздаются за несколько километров.