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8 декабря, источник: ivbg.ru

Краснокнижный выпь остался зимовать в Петербурге — фото

В тростниковых зарослях Южного побережья Невской губы заметили большую выпь.

Птица должна была улететь на зимовку еще три месяца назад, но по каким-то причинам осталась в Петербурге. В последний раз в это время года выпь видели в Петербурге в 2006 году, рассказал биолог Павел Глазков.

Большая выпь занесена в Красную книгу Петербурга. По словам Глазкова, на водоемах этих птиц выдают своеобразные басистые крики самцов. Весной и летом они раздаются за несколько километров.

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