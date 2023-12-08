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8 декабря, источник: dostup1.ru

Режим «черного неба» в Челябинской области продлен на три дня

Кроме того, 9—10 декабря местами установится сильный мороз с минимальной температурой воздуха до минус 40 и ниже.

Сейчас в Ричмонде: +16° 4 м/с 39% 761 мм рт. ст. +11°
Источник: Marek Piwnicki/CC0

Режим «черного неба» в Челябинской области продлен на три дня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ», — сообщает региональный ЦГМС.

В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 11.00 понедельника, 11 декабря, в Магнитогорске, 19.00 — Челябинске, Коркино, Карабаше, Сатке, Златоусте и Аше будет действовать режим НМУ первой степени.

Напомним, смог в перечисленных городах наблюдается с вечера 8 декабря.

По информации синоптиков, 9—11 декабря в большинстве районов Челябинской области сохранится аномально холодная погода — среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на семь градусов и более. Кроме того, 9—10 декабря местами установится сильный мороз с минимальной температурой воздуха до минус 40 и ниже.

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