8 декабря, источник: dostup1.ru
Режим «черного неба» в Челябинской области продлен на три дня
Кроме того,
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Режим «черного неба» в Челябинской области продлен на три дня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ», — сообщает региональный ЦГМС.
В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 11.00 понедельника, 11 декабря, в Магнитогорске, 19.00 — Челябинске, Коркино, Карабаше, Сатке, Златоусте и Аше будет действовать режим НМУ первой степени.
Напомним, смог в перечисленных городах наблюдается с вечера 8 декабря.
По информации синоптиков,