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8 декабря, источник: Комсомольская правда

Челябинцы смогут прокатиться по реке Миасс на плавучем трамвае

В Челябинске начнет работать речной трамвай.

В Челябинске весной 2024 года собираются запустить речной трамвай. Как сообщает «ФедералПресс», экскурсионное судно будет курсировать по реке Миасс в центре города.

Посадочная площадка разместится на набережной. Трамвай станет отправляться с причала возле КРК «Мегаполис».

Напомним, речной трамвай также собираются запустить в Троицке. Там водный маршрут растянется на 17 километров. Одолевать его трамвай будет за два с половиной часа.

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