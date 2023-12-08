8 декабря, источник: Комсомольская правда
Челябинцы смогут прокатиться по реке Миасс на плавучем трамвае
В Челябинске начнет работать речной трамвай.
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В Челябинске весной 2024 года собираются запустить речной трамвай. Как сообщает «ФедералПресс», экскурсионное судно будет курсировать по реке Миасс в центре города.
Посадочная площадка разместится на набережной. Трамвай станет отправляться с причала возле КРК «Мегаполис».
Напомним, речной трамвай также собираются запустить в Троицке. Там водный маршрут растянется на 17 километров. Одолевать его трамвай будет за два с половиной часа.