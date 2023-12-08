8 декабря, источник: АиФ Кубань
За сериал ответишь. Героям «Слова пацана» начали подражать на Кубани
Сюжеты киноленты режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» начались воплощаться в жизнь.
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На российских онлайн-платформах 9 ноября вышел новый сериал известного режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Кинолента, повествующая о криминальной Казани конца 1980-х годов, с наделала много шума. «Вдохновившись» кино кубанский подросток избил сверстника, цитируя при этом фразы из фильма. Рассказываем подробности.
Повлиял сериал?
Пока одни напряженно наблюдают за сюжетной линией любимого сериала у экранов, другие выходят на улицу устанавливать свои законы. На днях в социальных сетях опубликовали информацию о том, что в Краснодарском каре подросток избил школьника, цитируя героев сериала «Слово пацана». Мир кино с реальной жизнью перепутал житель Кропоткина.
«Мальчик на улице набросился на школьников, игравших в баскетбол. Забрал мяч, но в кольцо не попал. Обвинил во всем снаряд и ребят. “Хроническое что-то есть? Плоскостопие?”. После этих вопросов парень ударил по лицу одного из игроков на площадке, а когда тот скрючился от боли, обидчик нанес еще один удар», — сообщили в публикации.
Известно, что писать заявление в полицию мама пострадавшего не стала, но занялась поисками родителей обидчика сына, чтобы все обсудить.
Резонансный случай произошел и в Иркутске. Как сообщают СМИ, на одной из остановок к подросткам подошла агрессивная толпа. Началась перепалка, которая переросла в драку. Один из парней ударил 15-летнего школьника ножом по горлу. Прохожие пытались помочь пострадавшему, но тот умер до приезда скорой помощи. Позже все-таки оказалось, что участники смертельной «схватки» не смотрели «Слово пацана». Это подтвердила и уполномоченная по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.
Что по сюжету?
Как поделился в интервью сам режиссер, «Слова пацана» — повествует о местных криминальных группировках позднего советского периода. В основу работы легла книга Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970 — 2010-х». Также Крыжовников перед тем, как взяться за съемки изучил периодику тех лет, чтобы быть достоверным.
Главными героями являются два подростка — Андрей и Марат. 14-летний Андрей занимается музыкой, живет с мамой и сестрой. Издевательства от одноклассников подталкивают Андрея сойти с пути интеллигентного мальчика в сером пальто на не самую прямую дорогу криминала. Школьник становится частью местной группировки.
Второй главный персонаж Марат давно состоит в этой банде, которую возглавляет его старший брат Вова Адидас, прошедший через «Афган». На протяжении всего серила молодежные группировки сражаются за каждый кусочек территории. Они защищают свое право на жизнь, даже нарушая законы и обещания. Единственное, что имеет для них значение — клятвы, данные друзьям, с которыми они противостоят насилию и страхам взрослого мира.
Овации и запрет.
Этот сериал разделил людей во всей стране на две группировки — «за» и «против». В большей степени криминальная история про пацанов пришлась по душе таким же школьникам, которые видимо могут легко идентифицировать себя с героями.
«Мы с братом недавно посмотрели пару серий. На мой взгляд сериал очень крутой и атмосферный. Пока сложно дать общую оценку всему сезону, но мне нравится. Интересный сюжет, яркая картинка — все здорово», — поделилась школьница Анна Вишневская.
«Там такая крутая атмосфера: декорации, одежда героев, игра актеров. Да и в целом история увлекает и сложно оторваться от экрана, пока не досмотришь всю картину», — рассказал ученик восьмого класса Дмитрий Мишин.
Как ни странно, критикуют сериал не только взрослые, но и подростки. Не все впечатляются яркой подачей.
«Столько бед принес этот сериал. Он точно не для детей и фильм слишком раскрученный. В целом картину оцениваю на шесть баллов из-за хорошей постановки, но он получил весь “хайп” незаслуженно. Особенно среди детей, которые не могут разграничить “хорошо” и “плохо”, сильно романтизируют историю и начинают подражать киногероям. Я против такого», заявил — ученик 10 класса Андрей Петров.
«В целом самая идея сериала интересная. Не нравится, что подростки переносят сюжет из кино в реальную жизнь и избивают сверстников глядя на любимых героев», — прокомментировала Мария Ганушкина.
«Слово» стало настолько популярным, что быстро облетело Сеть. На сериал обратили внимание даже чиновники. Раскритиковала проект детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Она призвала Роскомнадзор проверить киноленту на предмет романтизации бандитизма, а глава республики Рустам Минниханов заявил, что необходимо донести до федерального уровня, что сериал «не соответствует политике, которую преследуют власти». Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов посчитал, что из этой киноленты нужно делать выводы, а не запрещать его.
Председатель комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина пожаловалась в СК и Роскомнадзор. Она попросила запретить показ фильма.
«Несмотря на возрастной ценз 18+, его все равно смотрят дети, которые затем копируют жаргон и противозаконные действия», — добавила она.
На «Слово пацана» обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она намерена «внимательно посмотреть» сериал. Против выступил продюсер Андрей Разин. Это связано с тем, что в киноистории звучит песня группы «Ласковый май». Андрей Разин пригрозил судом авторам и вдове Юрия Шатунова.
«Они своими действиями совершили уголовное преступление в виде воровства у меня интеллектуальной собственности. 10 апреля 2023 года в городе Москве этой группой лиц был заключен лицензионный договор, на основании которого в сериале были использованы песни группы “Ласковый май”, а также фонограммы, принадлежащие мне на праве личной собственности», — рассказал продюсер.
Хейтеры работают на популярность.
О том, для кого все-таки предназначался этот нашумевший сериал журналисту «НТВ» рассказал режиссер Жора Крыжовников.
«1989-й год я в общем помню по ощущению, по настроению, сочетанию тревоги и надежды. Что сейчас мы как-то по-новому заживаем, перестройка сработает. Чтобы подкрепить все свои воспоминания, я перечитал журналы “Огонек”, “Смена”, “Ровесник”. Посмотрел программу “До 16 и старше” и пару десятков кинохитов, которые рассказывали про современность тогдашнюю. Наша задача была быть подлинным. Мы задумывали этот серил как машину времени. Казалось, что работа будет интересна аудитории 40+… Но видимо на этой “машине времени” сейчас катаются не только мои ровесники», — прокомментировал создатель.
Также он ответил на реакцию критиков.
«Меня всегда удивляла хейтерская позиция. По большому счету они работают на нашу популярность. Чем больше обсуждений и споров, тем выше вероятность, что человек заинтересуется и решит составить собственное мнение о сериале», — уточнил Крыжовников.
Прокомментировал автор сериала и «романтизацию криминала» в фильме.
«Я не понимаю, что значит слово “романтизация”. Мы не можем восхищаться ужасом и нас в этом странно обвинять. Тема же для меня звучит так: преступление не может быть безнаказанным. Мы рассказываем про это. А то, что называют романтизацией — это то, что наши герои сложные, запутавшиеся, потерявшие дорогу», — сказал режиссер.
Еще он уточнил, что соавтор сериала Андрей Золотарев «очень хочет продолжения». СМИ проинформировали, что идут поиски актеров для съемок второго сезона «Слово пацана».