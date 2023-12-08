14:55 (мск), источник: © РИА Новости
В Германии выбрали слово года
Москва, 8 дек — РИА Новости. Представители общества немецкого языка (GfdS) назвали словом 2023 года термин Krisenmodus («режим кризиса»), говорится в релизе организации.
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«Слово 2023 года — Krisenmodus. Такое решение приняло жюри Общества немецкого языка (GfdS) в Висбадене. Кризисы были всегда. Но в этом году кризисы и их преодоление достигли кульминации», — сообщается в релизе, опубликованном на официальном сайте организации.
Кризисы окружают Германию, подчеркивается в релизе, — изменение климата, конфликт на Украине, энергетический кризис, война на Ближнем Востоке, инфляция, долговой кризис, кризис образования, миграционный, кризис на рынке жилья и в системе здравоохранения.
«Чрезвычайное положение уже давно стало постоянным», — считает организация.
Второе место заняло слово Antisemitismus («антисемитизм»), а третье — leseunfähig («не способный читать»).
Тогда он заявил о «смене эпох» (нем. Zeitenwende), создании спецфонда в 100 миллиардов евро для модернизации бундесвера и о начале поставок Киеву боевых вооружений. Слово Zeitenwende вошло в обиход многих немецких политиков.
Общество немецкого языка считается одним из наиболее важных языковых объединений, финансируемых германским правительством. Организация занимается исследованием и поддержкой немецкого языка.