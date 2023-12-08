8 декабря, источник: Комсомольская правда
В Воронеже назвали лучших тренеров и наставников 2023 года
В городском Дворце культуры подвели итоги традиционного конкурса «Тренер года».
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В Воронеже прошла торжественная церемония подведения итогов городского смотра-конкурса «Тренер года». Ее победителей наградили в Городском дворце культуры.
ВКЛАДЫВАЯ ДУШУ.
Смотр-конкурс проводится на протяжении последних 10 лет по шести номинациям, включающим в себя 51 вид спорта. Его участниками стали более 40 спортивных наставников, работающих в столице Черноземья. Сражались они в шести номинациях. В каждой по три призера. В качестве награды — памятная статуэтка и денежный приз.
Во время приветственного слова руководитель управления физической культуры и спорта Александр Бахтин отметил, что виновники торжества соперники только в спорте, а в профессии -это надежные соратники, которые вкладывают душу в каждого воспитанника.
— Благодаря таким усилиям у нас достигаются победы, и мы получаем тот результат, которым наш город может гордиться сегодня на спортивной арене, — поделился Александр Юрьевич.
ПРОФЕССИОНАЛЫ ОТ БОГА.
От имени главы Воронежа Вадима Кстенина собравшихся поприветствовала и. о. вице-мэр по соцполитике Любовь Кулакова.
— Очень важно, что в Воронеже работают высочайшие профессионалы своего дела, которые умеют и знают, как правильно научить ребят всем навыкам, которыми блестяще владеют сами. Желаю каждому из вас новых достижений, здоровья, непрекращающихся идей и, конечно же, добра и любви вам и вашим близким, — пожелала Любовь Анатольевна.
Она вручила награды победителям в номинации «Циклические виды спорта, включенные в программу Олимпийских игр». В этом году ими стали тренеры-преподаватели: Александр Исаев (МБУДО СШОР № 5), Игорь Карташов (МБУДО СШОР № 8) и Геннадий Козловцев (МБУДО СШОР № 21).
Победителей и призеров в номинации «Нециклические виды спорта, включенные в программу Олимпийских игр» чествовал первый замминистра физкультуры и спорта области Максим Шляхта. Награды он вручил Евгении Черниковой (МБУДО СШОР № 14), Юлии Пугач (ГБУ ДО ВО СШОР по спортивной гимнастике им. Ю. Э. Штукмана) и Геннадию Стародубцеву (ГБУ ДО ВО СШОР по прыжкам в воду им. Д. Саутина).
Затем зампредседателя комитета Воронежской областной Думы по физической культуре и спорту Ольга Ортина наградила лучших в номинации «Единоборства, включенные в программу Олимпийских игр»: Романа Ходина и Валерию Хрипушину (ГБУ ДО ВО СШОР № 33), а также Олега Дроздова (МБУДО СШОР № 10).
ВОСПИТЫВАТЬ ДЕТЕЙ — ОБЩЕЕ ДЕЛО.
Поздравил присутствующих и руководитель профильного управления Воронежа Андрей Харитонов.
— Мы с вами делаем одно общее дело — работаем над воспитанием нашего подрастающего поколения. Большое спасибо вам за ваш труд, за выбранную профессию, желаю вам дальнейших успехов и достижений. Будьте здоровы, счастливы, и, конечно, всем нам общих побед! — сказал Андрей Васильевич.
Он вручил награды победителям в номинации «Игровые виды спорта, включённые в программу Олимпийских игр»: директору МБУДО СШ № 16 Людмиле Дипцевой — призер номинации Светлана Ордина не смоглда присутствовать на торжестве, Фатиме Апостолюк (МБУДО СШ № 21), Андрею Егорову (МБУДО СШ № 1).
Александр Бахтин отметил и высокую роль тренеров-ветеранов спорта. На сцену вышли Александр Архипов, Иван Долбилин, Татьяна Китаева, Ольга Кобзева, Валерий Коршунов, Владимир Петриенко, Елена Татаринцева, Галина Филимонова и Анатолий Хатунцев. Они воспитали немало высококлассных спортсменов, многие из которых теперь и сами готовят будущих чемпионов.
С ответным словом выступила Заслуженный работник физической культуры России Галина Филимонова.
— Хочу поблагодарить тренеров, преподавателей, всех тех, кто присутствует здесь, сейчас работает в спортивных залах и пожелать им долгих лет успешной работы и благодарных учеников. Пусть не все они станут чемпионами, но станут хорошими людьми, так как вы воспитываете в них самые лучшие качества, волю к победе, упорству в достижении целей своей и чувство коллективизма, — сказала она.
ВНИМАТЕЛЬНЕЕ БЫТЬ К ПРОБЛЕМАМ ДЕТЕЙ.
Депутат Воронежской горДумы, председатель постоянной комиссии по физической культуре, делам молодежи и спорту Александр Чистяков наградил победителей и призеров номинации «Единоборства, не включенные в программу Олимпийских игр». Ими стали Дмитрий Бешенец (МБУДО СШ № 22), Арман Зироян (МБУДО СШ № 26) и Владимир Корешков (МБУДО СШ № 22).
В номинации «Остальные виды спорта, не включенные в программу Олимпийских игр» лучшими стали Юлия Львова (МБУДО СШОР № 2), Александр Волокитин (МБУДО СШОР № 2) и Александр Малыгин (МБУДО СШОР № 18). Награду им вручил депутат горДумы Александр Воронцов. Он выразил надежду, что в будущем многие виды спорта станут Олимпийскими, а значит и количество олимпийских чемпионов-воронежцев станет в разы больше. Тренерам он пожелал сил, мужества и отваги в воспитании молодого поколения — будущих защитников нашего Отечества.
Воспитанники спортивных школ тоже поздравили тренеров и наставников своими выступлениями.
Занявший 2 место тренер-преподаватель по восточному боевому единоборству спортшколы № 26 Арман Зироян поделился, что эта награда также и его подопечных.
— Я им скажу — это ваша награда, потому что их результаты — это мои результаты. Мы вместе отмечаем каждое достижение или неудачу, — рассказал Арман Ваганович.
А на вопрос, каким должен быть тренер, ответил:
— Эмпатичным, который к каждой проблеме ребенка относится индивидуально, внимательнее.